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Экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом покончил с собой в Подмосковье

Евгений Белоусов
Происшествия
Экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом покончил с собой в Подмосковье
Фото: YouTube / Евразийцы — новая волна

Тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова найдено в подмосковной деревне Голиково. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 13 февраля.

По предварительным данным, Макаров покончил с собой. Его тело еще утром обнаружила супруга: она позвонила сыну, чтобы тот вызвал скорую помощь.

Однако спасти генерала уже не удалось. Макарова освободили от должности замглавы управления МВД по противодействию экстремизму в минувшем январе, передает ТАСС.

Осенью прошлого года в московском элитном жилом комплексе обнаружили тело бизнесмена Артема Асланяна. Тело 39-летнего мужчины обнаружил сотрудник коммунальных служб в ЖК «Воробьевы горы». По предварительным данным, бизнесмен свел счеты с жизнью.

Об Асланяне известно, что он владел крупным ресторанным бизнесом. Фирмы, в которых он работал, принесли выручку в 252 миллиона рублей.

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