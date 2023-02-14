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Приметы и советы

Кардиолог Жито перечислил болезни, которые могут возникнуть при переводе времени

Ирина Игнатенко
Общество
Кардиолог Жито перечислил болезни, которые могут возникнуть при переводе времени
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Частый перевод времени может негативно сказываться на здоровье людей. Об этом рассказал врач — эндокринолог-кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

Эксперт пояснил, что переход с летнего на зимнее время может негативно сказываться на здоровье беременных, метеозависимых, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением. У них может повышаться давление, возникать и усиливаться метеозависимость.

Кроме того, могут появиться боль в суставах, повыситься уровень сахара в крови. По словам кардиолога, также не исключен инсульт. Он может произойти по причине повышения риска артериального давления. В это случае сосуды слабеют, что приводит к появлению бляшек на теле, передает Life.ru.

Накануне депутат Госдумы Матвеев сообщил, что отправил на одобрение кабмина законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время, передает Царьград.

Существует несколько утренних привычек, от которых стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье сердца, рассказал кардиолог Ник Уэст. Среди них — злоупотребление сладким после пробуждения и ненормированный сон.

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