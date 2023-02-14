Москвичам рассказали о современных финансовых пирамидах

Фото: Пресс-служба Департамента финансов города Москвы

Лекторий «Финансовые пирамиды нашего времени: вклады на ветер», участниками которого стали более сотни москвичей, прошел в культурном пространстве столицы — библиотеке музея «Дом Гоголя». Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента финансов Москвы.

Управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал участникам мероприятия об истории и видах современных финансовых пирамид.

Специалист обратил особое внимание на способы защиты личных сбережений от вложений в финансовые организации сомнительного происхождения, а также рассказал о видах поддержки пострадавших от мошеннических схем. Гости мероприятия совместно с Сафиулиным поговорили о случаях вовлечения граждан в финансовые пирамиды.

По словам спикера, подобная мошенническая схема существует уже на протяжении четырех столетий. Он также добавил, что на ежегодной основе в нашей стране «появляется и исчезает» порядка двух тысяч новых финансовых пирамид.

Гости лектория узнали, по каким характерным признакам можно распознать финансовую пирамиду, как действовать в случае вовлечения в мошенническую схему, а также в какие инстанции обращаться, если злоумышленникам все же удалось похитить сбережения.

Фото: Пресс-служба Департамента финансов города Москвы

21 декабря день финансовой грамотности прошел на площадке Московского центра качества образования в районе Соколиная Гора. Гости послушали лекции специалистов, получили налоговые консультации и поучаствовали в образовательных играх.