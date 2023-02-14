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Приметы и советы

Кинолог Голубев рассказал, умеют ли собаки любить

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог Голубев рассказал, умеют ли собаки любить
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Если переносить человеческие чувства на животных, определенное поведение питомца можно назвать любовью. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Собаки, конечно, умеют любить по-своему, если говорить об этом на языке человеческих чувств и эмоций. Они умеют жертвовать собой ради человека или сородичей, проявлять внимание к противоположному полу, — отметил он.

При этом эксперт добавил, что допускать прямую аналогию и полностью переносить человеческие эмоции на животных не стоит. Социальное поведение у людей устроено иначе, поэтому не нужно слишком очеловечивать собак. Если говорить о чувствах собаки к человеку, то в данном случае речь идет о привязанности, а не о любви, передает РИАМО.

Ранее Владимир Голубев сообщил, что нельзя давать собакам сладости. Шоколад и сладкие продукты содержат теобромин. Это вещество является опасным для животных, передает Nation news.

До этого эксперты рассказали, как укрепить иммунитет собаки зимой. Чтобы питомец меньше болел, нужно соблюдать несколько правил повышения иммунитета у домашнего животного.

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