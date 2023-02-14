Порядок выдачи лицензий на торговлю алкоголем в Москве изменится с 1 марта

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В Москве с 1 марта изменятся правила выдачи лицензий на розничную торговлю алкоголем. У заявителей появится право устранять нарушения, выявленные в процессе рассмотрения заявки, сообщили «Вечерней Москве» в столичном Департаменте торговли и услуг.

— В случае выявления налоговой задолженности, не уплаченного в установленный законодательством срок административного штрафа в сфере оборота алкогольной продукции, а также в случае наличия в представленных заявителем документах недостоверной или неполной информации, лицензирующий орган направляет заявителю в форме электронного документа уведомление о выявленных нарушениях, — говорится в сообщении департамента.

На устранение нарушений претенденту на лицензию дается 30 дней. Если он не предоставит уведомление, в выдаче или продлении лицензии ему будет отказано.

Услуга по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции предоставляется в столице как офлайн, так и онлайн, на официальном сайте мэра Москвы.

С сентября 2022 года в этой процедуре был введен последовательный порядок проведения административных процедур. На первом этапе проверяются документы заявителя, при их несоответствии требованиям, в выдаче лицензии будет отказано. На втором этапе предусмотрена выездная оценка объекта лицензирования.