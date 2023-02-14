Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Порядок выдачи лицензий на торговлю алкоголем в Москве изменится с 1 марта

Павел Гриднев
Общество
Порядок выдачи лицензий на торговлю алкоголем в Москве изменится с 1 марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве с 1 марта изменятся правила выдачи лицензий на розничную торговлю алкоголем. У заявителей появится право устранять нарушения, выявленные в процессе рассмотрения заявки, сообщили «Вечерней Москве» в столичном Департаменте торговли и услуг.

— В случае выявления налоговой задолженности, не уплаченного в установленный законодательством срок административного штрафа в сфере оборота алкогольной продукции, а также в случае наличия в представленных заявителем документах недостоверной или неполной информации, лицензирующий орган направляет заявителю в форме электронного документа уведомление о выявленных нарушениях, — говорится в сообщении департамента.

На устранение нарушений претенденту на лицензию дается 30 дней. Если он не предоставит уведомление, в выдаче или продлении лицензии ему будет отказано.

Услуга по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции предоставляется в столице как офлайн, так и онлайн, на официальном сайте мэра Москвы.

С сентября 2022 года в этой процедуре был введен последовательный порядок проведения административных процедур. На первом этапе проверяются документы заявителя, при их несоответствии требованиям, в выдаче лицензии будет отказано. На втором этапе предусмотрена выездная оценка объекта лицензирования.

Алкоголь Москва Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Все мнения
О проекте