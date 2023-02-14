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Минобороны сообщило об уничтожении 60 военных ВСУ на Донецком направлении

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении 60 военных ВСУ на Донецком направлении
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российские солдаты уничтожили более 60 бойцов ВСУ за сутки в ходе наступательных действий на Донецком направлении. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б», установка РСЗО «Град». Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ, — заявил он.

Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российским войскам удалось уничтожить еще до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

До этого Минобороны России поделилось кадрами боевого применения высокоточных боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованном видео показано уничтожение опорного пункта и бронетехники ВСУ, находившихся на большом удалении.

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