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Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы на 2023 год

Александр Афонин
Город
Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы на 2023 год
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития столичной коммунально-инженерной инфраструктуры на текущий год. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 14 февраля.

Так, в сфере энергоснабжения на этот год запланированы строительство и реконструкция почти 2,5 тысячи километров линий электропередачи. Помимо этого, в городе начнут работу новые зарядные станции для электрического транспорта, а также плавучие причалы для электросудов.

Для развития теплоснабжения специалисты намерены увеличить мощность газотурбинной электростанции «Щербинка», перевооружить тягодутьевые механизмы на ТЭЦ-16 и так далее.

Для улучшения отрасли газоснабжения специалисты проведут реконструкцию 28 километров газопроводов. Также в ТиНАО продолжится строительство новых газовых сетей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

24 января состоялось заседание президиума правительства Москвы, где комплекс городского хозяйства представил итоги 2022 года и анонсировал задачи на 2023-й. Так, в планах на предстоящий год стоит благоустройство 19 улиц, переулков, площадей и бульваров.

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