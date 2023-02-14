Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы на 2023 год
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития столичной коммунально-инженерной инфраструктуры на текущий год. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 14 февраля.
Так, в сфере энергоснабжения на этот год запланированы строительство и реконструкция почти 2,5 тысячи километров линий электропередачи. Помимо этого, в городе начнут работу новые зарядные станции для электрического транспорта, а также плавучие причалы для электросудов.
Для развития теплоснабжения специалисты намерены увеличить мощность газотурбинной электростанции «Щербинка», перевооружить тягодутьевые механизмы на ТЭЦ-16 и так далее.
Для улучшения отрасли газоснабжения специалисты проведут реконструкцию 28 километров газопроводов. Также в ТиНАО продолжится строительство новых газовых сетей, передает официальный сайт мэра Москвы.
24 января состоялось заседание президиума правительства Москвы, где комплекс городского хозяйства представил итоги 2022 года и анонсировал задачи на 2023-й. Так, в планах на предстоящий год стоит благоустройство 19 улиц, переулков, площадей и бульваров.