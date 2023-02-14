Глава МИД Польши заявил об увольнении из ведомства выпускников МГИМО
Министерство иностранных дел Польши уволило всех сотрудников, окончивших Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Об этом во вторник, 14 февраля, заявил глава ведомства Збигнев Рау.
— Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации, — сказал он в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.
Министр добавил, что выпускники МГИМО не работают в ведомстве уже на протяжении двух месяцев. При этом точное число уволенных работников он не указал.
Рау назвал московский вуз «частью великого проекта» советского империализма. МГИМО сегодня служит частью инвестиций в функционирование подобного механизма, отметил министр в интервью.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «Вечерней Москве», что западные политические элиты могут использовать Польшу как «расходный материал» в борьбе с Россией, если поймут, что Украина не справляется самостоятельно. Однако население Польши не настроено воевать с российской армией.