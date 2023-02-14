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Министерство иностранных дел Польши уволило всех сотрудников, окончивших Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Об этом во вторник, 14 февраля, заявил глава ведомства Збигнев Рау.

— Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации, — сказал он в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie.

Министр добавил, что выпускники МГИМО не работают в ведомстве уже на протяжении двух месяцев. При этом точное число уволенных работников он не указал.

Рау назвал московский вуз «частью великого проекта» советского империализма. МГИМО сегодня служит частью инвестиций в функционирование подобного механизма, отметил министр в интервью.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «Вечерней Москве», что западные политические элиты могут использовать Польшу как «расходный материал» в борьбе с Россией, если поймут, что Украина не справляется самостоятельно. Однако население Польши не настроено воевать с российской армией.