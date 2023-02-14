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Торговый центр на юге Москвы освободили от самостроя

Евгений Белоусов
Город
Торговый центр на юге Москвы освободили от самостроя
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, Булатниковская улица, 2А Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости (ГИН) снесли незаконно построенные торговые помещения возле торгового центра в Западном Бирюлеве. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил начальник ГИН Иван Бобров.

— Госинспекция по недвижимости установила, что пристройки обладают признаками самовольного строительства, а увеличение торговых площадей осуществлено незаконно. Кроме того, имущественные права на пристройки не оформлены, разрешение на их возведение не выдавалось, земля под строительство не предоставлялась, — заявил он.

По словам Боброва, владелец решил незаконно расширить ТЦ и пристроил новые помещения на первом этаже, общая площадь которых достигала 32,4 квадратного метра. Сейчас самострой уже демонтирован. Площадные характеристики ТЦ были приведены в соответствие с разрешительной документацией.

Район Бирюлево Западное Самострой Южный административный округ (ЮАО)
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