«Будет наказывать»: что принесет с собой соединение Сатурна с Солнцем 16 февраля

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В четверг, 16 февраля, Сатурн окажется в соединении с Солнцем. «Вечерняя Москва» узнала у ведьмы Алены Полынь, какие сюрпризы принесет этот день и как правильно его провести, чтобы не навлечь на себя неудачи.

По словам эксперта, это очень интересное астрологическое явление. В этот день человек увидит одновременно свои теневые и светлые стороны жизни, а некоторые рискуют впасть в депрессию.

— Сатурн — достаточно хмурая и энергетически тяжелая планета, которая отвечает за время. Соединение Сатурна с Солнцем можно сравнить с соединением света и тьмы. В этот день человек увидит одновременно свои теневые и светлые стороны. Они, как ангел и демон, начнут «нашептывать» ему хорошие и плохие мысли. Психически неустойчивые люди, которые не понимают свою личность до конца, могут почувствовать сильный дисбаланс. Они не будут понимать, что с ними происходит, куда им двигаться. Более того, они могут впасть в депрессию, — рассказала Полынь.

Ведьма предупредила, что в этот день каждого человека неизбежно настигнет карма. Сатурн будет «наказывать» людей за их проступки.

— В глобальном смысле, когда Сатурн соединяется с Солнцем, нас настигает карма. Люди воочию увидят все, что «зарабатывали» долгое время. Это резко предстанет перед нашими глазами. Сатурн с помощью Солнца высвечивает все наши ошибки. Это касается каждого человека лично и всех стран мира. Важно отметить, что Сатурн высвечивает все эти моменты с помощью наказаний. Он создает ситуации, которые заставляют человека через боль понять, что он был не прав, — объяснила ведунья.

Как отметила Полынь, это очень опасное время. Особенно для тех, кто совершал нехорошие поступки. Нужно попросить прощения, отдать долги и исправить все свои неверные действия.

Более того, ведьма предупредила, что в этот день могут быть ссоры и серьезные разногласия в отношениях.

— Все, что люди копили внутри себя, то, как пытались оправдать чужие поступки, сдерживали обиды, выплеснется наружу, — отметила собеседница «ВМ».

Полынь уверена, что наиболее тяжело будет пожилым, так как планета Сатурн отвечает за эту категорию людей.

— Они начнут замечать то, чего не видели ранее. В связи с возрастом им будет тяжело это принять, что приведет к конфликтам и раздражению по отношению к близким, — уточнила ведьма.

Люди, которые скрывали правду или обманывали окружающих, будут чувствовать, что их рассекретили. Этому способствует влияние Солнца, уверена собеседница «ВМ».

Полынь также рассказала, что нужно сделать, чтобы этот день прошел удачно.

— Я рекомендую задобрить Сатурн и Солнце, чтобы провести этот день с минимальными потерями. Сатурну понравится, если вы покормите собак или искренне поможете пожилым людям. Главное — сделать это от души. Кроме того, нужно выписать свои ошибки и попросить прощения перед теми, кому вы причинили боль или вред, — посоветовала ведьма.

А чтобы задобрить Солнце, нужно зажечь свечи ярких цветов. Также нужно обратиться к Солнцу и поблагодарить его за то, что оно освещает наш путь. Для этого нужно посмотреть в окно и сказать слова благодарности, добавила Полынь.

Ведунья подчеркнула, что эти ритуалы помогут безболезненно пережить 16 февраля и последующие дни выстроятся очень благостно.