Рэпера Playboy Carti арестовали в США после нападения на беременную девушку

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Американский 26-летний рэп-исполнитель Playboi Carti (настоящее имя Джордан Террелл Картер) был арестован в американском штате Джорджия за нападение на свою беременную девушку.

Потерпевшая рассказала полицейским, что артист набросился на нее и начал душить, в результате чего она стала задыхаться. При этом отмечается, что партнерше Картера удалось сбежать от него.

Представители правоохранительных органов заявили, что у пострадавшей на шее были обнаружены синяки. Несмотря на это, адвокат Playboi Carti опроверг все обвинения в адрес рэп-исполнителя.

Известно, что причиной конфликта между молодыми людьми стал спор о тесте на отцовство. До этого пара жила вместе более двух лет, пишет американский портал TMZ.

В конце января известный музыкант Бернард Грин, более известный как B.G., The Prince of Rар, скончался в возрасте 57 лет. По данным американских изданий, артист умер от рака простаты. Рэпер родился в Соединенных Штатах в 1965 году. В 90-е годы его музыку слушали как на территории Америки, так и в Европе.