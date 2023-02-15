Астролог Геннек назвала лучшие даты для свадьбы в 2023 году

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Астролог Ксения Геннек назвала лучшие даты для свадеб в 2023 году.

По ее словам, с точки зрения астрологии, пожениться в благоприятный день крайне важно для счастливого будущего пары. Идеально, когда дата брака подбирается индивидуально с учетом личного гороскопа каждого из будущих супругов. Как минимум стоит ориентироваться на общую планетарную картину на день торжеств.

— Самые удачные дни для свадьбы в этом году следующие: 28 февраля по 6 марта, 7–10 апреля, 10–15 мая (за исключением 5 мая), с 18 октября и до конца месяца, 10–28 ноября, — рассказала она в комментарии МИР 24.

Также удачным станет брак, заключенный в красивую дату 03.03.2023. Эксперт добавила, что не стоит играть свадьбу в дни новолуний, полнолуний и затмений, в периоды ретроградного движения Венеры.

Ранее стало известно, сколько пар в Петербурге решили заключить брак 14 февраля. В ЗАГСы города было подано 89 заявлений, передает издание «Невские новости».

В 2022 году столичные ЗАГСы зарегистрировали более 100 тысяч браков. Данный показатель стал рекордным за последние 105 лет.