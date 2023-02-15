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В Москве участились случаи мошенничества
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В столице участились случаи мошенничества. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 15 февраля, рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.
По его словам, в январе 2023 года в Москве зафиксировали почти две с половиной тысячи преступлений, связанных с аферистами. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 0,8 процента.
Всего от общего числа правонарушений мошенничества составили около 25 процентов.
Ранее в связи с увеличением активности аферистов сотрудники МВД рассказали, как отличить мошенников и не попасться на их удочку.
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Приметы и советы
Народный календарь. Что может навлечь беду на Починки 16 февраля Народный календарь. Что нельзя делать 15 февраля в Сретение Господне Народный календарь. Как узнать 14 февраля, каким будет муж Народный календарь. Почему нельзя лгать 13 февраля Народный календарь. Как 12 февраля уберечься от скандалов в семье
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