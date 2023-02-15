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В Москве участились случаи мошенничества

Степан Жирнов

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В Москве участились случаи мошенничества
Фото: shutterstock

В столице участились случаи мошенничества. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 15 февраля, рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.

По его словам, в январе 2023 года в Москве зафиксировали почти две с половиной тысячи преступлений, связанных с аферистами. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 0,8 процента.

Всего от общего числа правонарушений мошенничества составили около 25 процентов.

Ранее в связи с увеличением активности аферистов сотрудники МВД рассказали, как отличить мошенников и не попасться на их удочку.

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