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«Вы просто конченые!»: Кудрявцева резко отреагировала на слухи о своей смерти

Лейла Алиева
Общество
«Вы просто конченые!»: Кудрявцева резко отреагировала на слухи о своей смерти
Фото: YouTube/Начало

Телеведущая Лера Кудрявцева на личной странице в социальных сетях прокомментировала слухи о своей смерти. К публикации она прикрепила скриншоты, где СМИ написали о том, что знаменитость ушла из жизни, а скорая не успела ее спасти.

— Вы просто конченые! Гореть вам в аду только за то, что мама и сестра утром чуть с ума не сошли, пока я спала. Твари! — написала Кудрявцева.

Другие знаменитости поддержали телеведущую в комментариях. Так, продюсер Яна Рудковская призвала ввести уголовную статью за распространение подобных слухов и сажать нарушителей на 10 лет. Данную инициативу также одобрили Анфиса Чехова и Сергей Лазарев.

С похожей ситуацией недавно столкнулась актриса Юлия Высоцкая. В Сети появилась информация о том, что она скончалась за границей, в ответ на это знаменитость опубликовала фото со своим мужем, режиссером Андреем Кончаловским и назвала подобных журналистов «гадкими».

До этого в СМИ появились слухи о смерти российского актера Сергея Жигунова. Артист с юмором отреагировал на такие новости.

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