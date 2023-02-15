Владислав Овчинский: Московская компания запустила линию по производства инновационных палет

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московская компания «Легопласт» завершила пусконаладочные работы на новой линии по производству инновационных пластиковых палет. Изделия имеют особую конструкцию, удобную при загрузке и транспортировке. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

— Компания начала работу на площадке ОЭЗ Москвы в конце 2022 года и уже осваивает новый вид продукции: инновационные пластиковые палеты, которые имеют улучшенную конструкцию. Для этой цели резидент столичной ОЭЗ закупил и установил новую производственную линию. Предприятие готово выпускать в год свыше 400 тысяч единиц продукции, — рассказал Владислав Овчинский.

Новые формы палет уникальны и запатентованы. Они могут использоваться на предприятиях агропромышленного комплекса, в обрабатывающей промышленности, на оптовых базах и складских комплексах.

— Такие палеты весят в разы меньше обычных, а параметры по нагрузке у них остаются такими же. Облегченная конструкция значительно удешевляет изделие. Уникальная геометрия позволяет плотно штабелировать стопки палет, эффективно используя пространство транспорта, так как при обратной транспортировке их можно вставлять друг в друга, — пояснил генеральный директор компании «Легопласт» Владимир Штылев.

Как и другие палеты, которые выпускает резидент ОЭЗ Москвы, эта продукция пригодна для полной переработки, приспособлена к возвратной и невозвратной транспортировке. По сравнению с деревянными палетами новые полностью герметичны, но также свободно перемещаются с помощью погрузчика. У них нет отдельных узлов и частей, которые могут сломаться. Пластиковые палеты не гниют, не впитывают влагу, их можно продезинфицировать, а срок службы составляет не менее 10 лет.