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Экс-премьера Италии Берлускони оправдали по делу о подкупе свидетелей

Лейла Алиева
В мире
Экс-премьера Италии Берлускони оправдали по делу о подкупе свидетелей
Фото: shutterstock

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого подозревали в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток, оправдали. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила газета la Repubblica.

Уточняется, что Миланский суд вынес такое решение в связи с отсутствием фактов преступления. Вместе с ним оправданы и все 28 подозреваемых в получении взятки за дачу ложных показаний по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток, передает la Repubblica.

В июне 2015 года Сильвио Берлускони приговорили к трем годам тюрьмы за подкуп сенаторов. По данным следствия, в 2007 году бывший премьер Италии пытался добиться отставки правительства, возглавляемого в то время Романо Проди, путем подкупа сенаторов.

Это не первое преступление, в котором обвиняется бывший глава итальянского правительства. В июне 2013 года Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы по обвинению в принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Однако через год апелляционный суд Милана сократил срок политику до одного года, а затем заменил его на социальные работы из-за преклонного возраста обвиняемого.

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