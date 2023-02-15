На автомобиль «Соболь NN» запустили подписку для малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба ГК «Современные транспортные технологии»

ООО «Управление корпоративным автопарком», входящее в «ВТБ Лизинг», совместно с ГК «Современные транспортные технологии», дистрибьютором коммерческой техники, запустили подписку на автомобили «Соболь NN» для малого и среднего бизнеса. В ежемесячный платеж по аренде включены услуги по обслуживанию автомобиля, которые снижают расходы на его содержание и эксплуатацию. На первом этапе подписаться на автомобили можно в десяти городах России.

Программа подписки ориентирована на малый и средний бизнес. Сервис будет доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Самаре, Воронеже, Екатеринбурге, Казани и Красноярске.

«Соболь NN» — это фургон нового поколения отечественного производства, который в зависимости от модификации решает задачи для разных отраслей бизнеса. Машина позволяет доставлять грузы по городу и за его пределы, благодаря своим компактным габаритам и маневренности она может проезжать по узким улицам, на небольших складах или между припаркованными машинами. «Соболь NN» выпускается в модификациях с различной грузоподъемностью, в том числе в облегченной версии, на которой можно без каких-либо ограничений въезжать в центр Москвы.

— Наш новый проект, разработанный совместно с партнерами из ООО «Управление корпоративным автопарком», ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса, для которых надежный автомобиль — это один из ключевых аспектов успешной работы, — рассказал генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков.

Руководитель компании отметил, что сервис подписки поможет предпринимателям не тратить время на решение дополнительных логистических вопросов.

— Мы не только предлагаем клиентам готовые транспортные решения, но и оказываем им всестороннюю поддержку в развитии их бизнеса по множеству направлений. Мы рады предоставить современные автофургоны, подготовленные к эксплуатации в городских условиях и оснащенные всем необходимым для многочасовой работы водителей, — добавил Олег Марков.