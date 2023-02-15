Российские издатели рассматривают возможность продажи пересказов западных бестселлеров

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Российские издатели планируют начать публиковать пересказы иностранных бестселлеров. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили представители издательств.

Из-за введенных против России санкций отечественные издатели лишились лицензий на издание западных книг. Например, вышедшие 11 января мемуары принца Гарри «Запасной» не будут продаваться в нашей стране.

Представители издательства «Эксмо» и компании «Литрес» заявили, что намерены издать саммари мемуаров принца. В книге будет изложен пересказ основных тезисов оригинального произведения без прямых цитат. Сначала автор пересказа будет читать книгу на языке оригинала, а затем своими словами пересказывать сюжет. Таким образом издательства планируют соблюдать закон о цитировании.

— У читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшен целиком, — объяснил директор департамента по развитию контента «Литрес» Евгений Селиванов, слова которого приводит «КоммерсантЪ».

Мемуары принца Гарри поступили в продажу в Великобритании и ряде других стран 11 января. За первые сутки удалось реализовать почти полтора миллиона экземпляров биографического произведения.

Автобиография, вышедшая на 415 страницах, раскрывает тайны жизни королевской семьи. То, что рассказал сын короля Карла III и чем это обернется для британской монархии, выяснила «Вечерняя Москва».