Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские издатели рассматривают возможность продажи пересказов западных бестселлеров

Евгений Силаев
Общество
Российские издатели рассматривают возможность продажи пересказов западных бестселлеров
Фото: EPA

Российские издатели планируют начать публиковать пересказы иностранных бестселлеров. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили представители издательств.

Из-за введенных против России санкций отечественные издатели лишились лицензий на издание западных книг. Например, вышедшие 11 января мемуары принца Гарри «Запасной» не будут продаваться в нашей стране.

Представители издательства «Эксмо» и компании «Литрес» заявили, что намерены издать саммари мемуаров принца. В книге будет изложен пересказ основных тезисов оригинального произведения без прямых цитат. Сначала автор пересказа будет читать книгу на языке оригинала, а затем своими словами пересказывать сюжет. Таким образом издательства планируют соблюдать закон о цитировании.

— У читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшен целиком, — объяснил директор департамента по развитию контента «Литрес» Евгений Селиванов, слова которого приводит «КоммерсантЪ».

Мемуары принца Гарри поступили в продажу в Великобритании и ряде других стран 11 января. За первые сутки удалось реализовать почти полтора миллиона экземпляров биографического произведения.

Автобиография, вышедшая на 415 страницах, раскрывает тайны жизни королевской семьи. То, что рассказал сын короля Карла III и чем это обернется для британской монархии, выяснила «Вечерняя Москва».

Издательское дело Книги Принц Гарри
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Театру Луны исполнилось 30 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Александр Лосото
Александр Лосото

Незаменимый герой: педиатр не пятитысячная купюра, чтобы нравиться всем и каждому

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Все мнения
О проекте