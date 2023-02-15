Москвичи собрали и отправили теплые вещи жителям новых регионов

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» района Зябликово Александр Каляев на пункте сбора гуманитарной помощи / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

улица Шипиловская 60 Москва Карта всех событий

15 февраля в районе Зябликово муниципальные депутаты совместно с управой и активными жителями района отправили груз гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий Донецка и Луганска, а для воинов к 23 февраля — коробки со сладостями. За отправкой наблюдала «Вечерняя Москва».

Возле пункта приема гуманитарной помощи на улице Шипиловской, 60, оживленно. Мужчины и женщины несут сюда теплые вещи в больших пакетах, кто-то достает из багажников автомобилей микроволновые печи и электрочайники. А в самом пункте на столах стоят картонные коробки с игрушками и развивающими конструкторами.

Посылки и письма на фронт здесь принимают по вторникам — с 15:00 до 17:00 и по четвергам — с 11:00 до 13:00. А для тех, кто не смог отнести свою посылку в будни, есть возможность сделать это в субботу — с 9:30 до 11:30.

Глава управы Зябликово Константин Князев совместно с муниципальными депутатами Александром Каляевым от района Зябликово и Станиславом Горбуновым от района Нагатинский Затон решили внести свой вклад в общее дело, открыв пункт сбора гуманитарной помощи, и поддержать жителей освобожденных территорий и участников спецоперации.

— Участников специальной военной операции обеспечивает всем необходимым Минобороны РФ, но и наша помощь лишней не будет. Поддержка солдатам и офицерам нужна на любом уровне. Кроме того, сбор таких посылок сплачивает людей. Делая добро от души и сердца, осознаешь важность помощи людям. Все объединяются для одной общей цели. Солдаты и жители освобожденных территорий должны чувствовать, что они не одни, что их поддерживают, что в них верят, что за ними есть надежный тыл. Они должны знать: за ними большая страна Россия и их малая родина, — сказал глава управы Зябликово Константин Князев.

Вещи в пунктах сбора гуманитарной помощи собирают в том числе и для детей из детдомов. Для них москвичи приносят сюда подгузники, теплые куртки, обувь, игрушки и многое другое.

— Ни одна возрастная категория москвичей не осталась равнодушной, когда мы объявили сбор помощи для жителей новых территорий и воспитанников детских домов. На призыв откликнулись и молодые люди, и москвичи серебряного возраста, которые приносили связанные своими руками теплые носки и шарфы для военнослужащих, трогательно вкладывая туда письма с добрыми пожеланиями бойцам, — рассказывает Станислав Горбунов, муниципальный депутат района Нагатинский Затон и волонтер.

По его словам, каждый участвует в этом проекте как может. Те, кто не успевает принести сюда вещи, просто перечисляют денежные средства, чтобы потом организаторы-добровольцы перед отправкой докупили все необходимое.

— Нам даже инвалидное кресло передали, которое мы повезем в больницу Мариуполя. Этот город совсем разрушен. Многие его жители до сих пор ютятся в подвалах, и им необходимы теплые вещи, медикаменты, шерстяные одеяла, так как, спасаясь от обстрелов, они взяли с собой только документы. Помимо этого, ко Дню защитника Отечества горожане принесли для наших военнослужащих чай, кофе, сгущенное молоко, варенье, шоколадные батончики, печенье и многое другое.

Есть среди этих людей и те, кто оказывает помощь на постоянной основе.

— Я участвую в каждой гуманитарной поставке — отправляю жителям новых территорий фрукты: гранаты, яблоки, апельсины. Ведь этим людям сейчас необходимы витамины. Я уже 25 лет живу в столице, но родилась и выросла в Запорожской области, в городе Молочанске. Поэтому все, что сейчас происходит на моей малой родине, отзывается болью в сердце, я стараюсь помочь всем тем, кому сейчас тяжело, — говорит жительница района Зябликово Ксения Киреева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Каляев, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» райна Зябликово:

— Сбор посылок с гуманитарной помощью — это возможность передать частичку нашего тепла и заботы. В местных отделениях мы открыли пункты приема вещей и техники. Там дежурят секретари первичных отделений, помогают сотрудники управы Зябликово, ГБУ «Жилищник». За месяц собрали целую газель теплых вещей, техники и продуктов питания, которую мы скоро отправим жителям Луганска и Донецка.