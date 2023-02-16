Овчинский: Мощности московского производителя позволят выпускать до 100 тысяч станций для промышленного интернета вещей в год

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московская компания по разработке и производству электронных устройств сможет выпускать до 100 тысяч базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT) в год. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Промышленный интернет вещей позволяет удаленно контролировать производственный процесс благодаря системе датчиков и специальных устройств, которые производят сбор и анализируют работу промышленного оборудования.

— Все чаще современные электронные устройства московского производства используются для цифровизации и модернизации в промышленности. Так, столичная компания «АТБ Электроника» в этом году выпустила первую тысячу базовых станций для промышленного интернета вещей собственной разработки. За год мощности предприятия позволят выпустить до 100 тысяч таких изделий, — сказал Владислав Овчинский.

Базовые станции компании могут применяться в различных форматах: встраиваемые модули, портативная базовая станция в корпусе с подключением по USB и магистральная базовая станция. Устройства полностью производятся в Москве на собственных мощностях компании.

— Создание собственных изделий для промышленного интернета вещей началось два года назад. Для этого направления помимо базовых станций компания также разработала модемы, датчики, промышленные мини-компьютеры и процессорные модули, — отметил исполнительный директор компании «АТБ Электроника» Роман Дементьев.