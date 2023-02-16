Водитель в центре Москвы пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Нарушивший ПДД водитель попытался подкупить инспектора ГИБДД в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 16 февраля.

По ее словам, инцидент произошел во вторник, 14 февраля. 41-летний мужчина, находясь в патрульной машине, предложил полицейскому 11 тысяч рублей за то, чтобы тот не составлял административный протокол о нарушении ПДД.

Инспектор денег не взял и доложил о произошедшем. Злоумышленника задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Во время допроса подозреваемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В скором времени фигуранту будет избрана мера пресечения.

Похожая история произошла в центре столицы ранее. За свободу от штрафов водитель предложил инспектору 3700 рублей. В результате злоумышленника задержали.