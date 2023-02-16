Минобороны объявило о ликвидации более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

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За прошедшие сутки войскам России удалось уничтожить более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На Краснолиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики, — сказал он.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить три боевые бронированные машины, четыре пикапа, боевую машину РСЗО БМ-21 «Град», две гаубицы Д-20 и самоходную гаубицу «Гвоздика», передает слова Конашенкова Telegram-канале «Минобороны России».

До этого Минобороны России поделилось кадрами боевого применения высокоточных боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованном видео показано уничтожение опорного пункта и бронетехники ВСУ, находившихся на большом удалении.

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