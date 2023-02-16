«Я захлопнулся»: Амаяк Акопян объяснил свою пропажу с телеэкранов

Кадр из передачи «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1»

Иллюзионист, артист цирка и телеведущий Амаяк Акопян уже давно пропал с телеэкранов. Однако недавно он появился в эфире передачи «Малахов» на телеканале «Россия 1».

— Да, источник вдохновения закрылся на реконструкцию. Как будет дальше, трудно сказать. Не так давно ушла из жизни моя мама, это большая потеря. Я захлопнулся, внутри себя осыпаюсь по сию пору. И мое сегодняшнее «увы» — это вчерашнее громкое «ура», — признается артист.

По словам Акопяна, сейчас весь круг его общения сузился до одной супруги, которая и помогает ему дышать полной грудью после тяжелых переживаний. Иллюзионист также очень тяжело перенес смерть своего отца в 2005 году. Уже тогда он стал замыкаться в себе.

Сам об этом Акопян не переживает, без постоянной публичности ему живется легче. Однако люди все еще не забывают его, к фокуснику постоянно подходят на улицах, просят автограф, фото и рассказывают о себе. Однако даже неугасающая любовь зрителей не может вернуть Акопяну тот задор и желание работать, признается сам артист в эфире передачи.

Весной 2021 года «Вечерняя Москва» взяла интервью у Амаяка Акопяна. Артист рассказал о том, почему его считают колдуном и каким должно быть волшебство.