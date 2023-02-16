Участникам СВО вручили госнаграды в Москве

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выступает на Встрече поколений защитников Отечества в Центральном академическом театре Российской армии / Фото: Пресс-центр Мосгордумы

Москва, Суворовская площадь, 2 Карта всех событий

16 февраля в Центральном академическом театре Российской армии государственные награды вручили участникам специальной военной операции.

Встреча поколений защитников Отечества уже не первый год объединяет действующих военнослужащих и офицеров в отставке, курсантов и учащихся кадетских классов. В этом году в Театре Российской армии чествовали всех, кто посвятил жизнь служению Родине.

— На нашей встрече ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и Российской Федерации, военачальники, кавалеры боевых орденов, воины-интернационалисты и участники СВО, представители четырех династий, служившие нашему Отечеству, — отметил председатель совета Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил Виктор Степанов.

До сих пор остаются воины, награжденные в годы Великой Отечественной войны орденами и медалями за свои подвиги, но не получившие их. В ходе встречи поколений награда нашла героя.

Федор Илларионович Емельяненков служил командиром машины 1436-го самоходно-артиллерийского полка 3-го танкового корпуса, участвовал в Битве за Москву. В июне 1944 года при выполнении боевой задачи получил ранение. За мужество и отвагу награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Москвы». Удостоверение к медали «За оборону Москвы» вручили сыновьям Федора Илларионовича — Александру и Виктору Емельяненковым.

Удостоверение сыновьям героя вручил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

— Сегодня многие москвичи ушли добровольцами на специальную военную операцию, многие были мобилизованы и с честью и достоинством защищают рубежи нашей Родины. Русский, советский, российский офицер и солдат всегда были примером чести, доблести и служения воинскому долгу, — сказал Алексей Шапошников.

Героем нашего времени стал Сергей Морозов, доброволец отряда «Барс». Указом президента РФ Сергея Морозова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Также Сергей Морозов стал первым участником СВО, кому вручили почетный знак «Воинская доблесть», учрежденный советом Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил.

Чествовали на встрече поколений и воинские династии. Полковник в отставке Игорь Федин пришел на встречу с сыном, курсантом Московского суворовского военного училища, тоже Игорем.

Отец полковника Игоря Федина прошел путь от рядового матроса до полковника морской авиации. По его стопам пошел и Игорь Федин, летавший штурманом на вертолете Ка-27. Его сын тоже мечтает стать военным летчиком.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Локтев, военный комиссар Москвы, полковник:

— Военный комиссариат Москвы вместе с правительством столицы проводят большую работу по поиску наград, которые не смогли в свое время вручить нашим прославленным воинам. Особо ценно сегодня говорить о том, что несколько поколений сейчас борются с фашизмом. Ребята, которые сегодня находятся на специальной военной операции, с честью и достоинством выполняют свой воинский долг. Все они, безусловно, достойны памяти наших отцов и дедов, которые в Великую Отечественную войну защитили весь мир и победили фашизм. Сегодня мы прославляем уже молодое поколение воинов.

СПРАВКА

Встреча поколений защитников Отечества ежегодно организуется Московским домом ветеранов войн и Вооруженных сил совместно с Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.