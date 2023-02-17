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ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области

Араз Салехов
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
Фото: glava.rk.gov.ru

В Калужской области ликвидированы двух приспешников «Исламского государства»*, которые планировали теракт на предприятии химической промышленности. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

— Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время задержания злоумышленники были ликвидированы. Как уточняется, они ранее присягнули «Исламскому государству»*. После теракта злоумышленники планировали уехать в Сирию, сообщает РИА Новости.

В октябре 2022 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции в Пятигорске, планируемый сторонниками «Исламского государства»*. По данным ведомства, теракт намеревались совершить граждане республик Центральной Азии. По указанию зарубежных эмиссаров им было поручено взорвать отдел полиции. В ходе обысков у задержанных изъяли компоненты бомбы и символику «Исламского государства».

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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