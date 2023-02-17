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Опрос показал, что каждый второй петербуржец наблюдает у себя признаки эмоционального выгорания

Ирина Игнатенко
Общество
Опрос показал, что каждый второй петербуржец наблюдает у себя признаки эмоционального выгорания
Фото: shutterstock

Второй год подряд ровно половина опрошенных петербуржцев заявляет о наличии признаков эмоционального выгорания, передает издание «Невские новости».

Еще 33 процента респондентов признались, что испытывают в 2023 году хроническую усталость на работе. С усталостью и эмоциональным выгоранием не сталкивается лишь 17 процентов трудоустроенного населения.

Чаще всего выгорают работники сферы управления персоналом и тренингов, работники сферы науки и образования, а также административной сферы.

Реже всего жалуются на подобные проблемы юристы, строители, начинающие специалисты.

Ранее невролог Светалана Черханова сообщила, что хронический стресс — основной фактор риска развития тревожных расстройств и депрессии, передает МИР 24.

До этого сообщалось, что психологи семейных центров помогают многодетным родителям восполнять эмоциональные ресурсы.

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