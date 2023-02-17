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Госинспекция по недвижимости вошла в топ-10 рейтинга лучших работодателей

Евгений Белоусов
Город
Госинспекция по недвижимости вошла в топ-10 рейтинга лучших работодателей
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Госинспекция по недвижимости, входящая в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, заняла шестое место в категории «Средние компании» в списке лучших работодателей России за 2022 год от компании HeadHunter. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил начальник Госинспекции Иван Бобров.

— Включение в первую десятку является лучшей оценкой работы команды Госинспекции по недвижимости. Мы не только открываем широкие перспективы для построения карьеры, но и формируем здоровую среду, предоставляя разнообразные возможности для обучения, развития и полезного отдыха, — заявил он.

По словам Боброва, многие стажеры и практиканты часто предпочитают оставаться в госинспекции уже в качестве сотрудников. Рейтинг составляется компанией на основе HR-анкетирования, внутреннего опроса сотрудников и внешней оценки респондентов — соискателей с портала HeadHunter.

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