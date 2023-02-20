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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Петербурге в конце февраля

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Петербурге в конце февраля
Фото: shutterstock

Последняя декада февраля и начало марта запомнятся жителям Петербурга настоящими метеорологическими горками. Горожан ждут и леденящая стужа, и звонкая капель. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов.

По словам эксперта, с 21 февраля столбики термометров поползут вниз до минус 18 градусов в ночное время. Но похолодание долго не продлится. При этом будет солнечно, дневная температура будет в районе минус 6–9 градусов.

С пятницы и до конца Масленицы ежедневно будет идти небольшой снег, а температура воздуха поднимется до умеренной: примерно минус 1–3 градуса. В первые дни марта ожидается оттепель, передает издание «Невские новости».

Накануне жители города пожаловались на сильную гололедицу на дорогах города и большие сугробы во дворах, передает Nation news.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что в ближайшее время в столице ожидается резкое похолодание. Однако оно будет кратковременным, и уже к концу масленичной недели характер погоды поменяется

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