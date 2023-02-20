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Трамваи трех маршрутов задерживаются на Краснобогатырской улице из-за ДТП на путях

Араз Салехов
Происшествия
Трамваи трех маршрутов задерживаются на Краснобогатырской улице из-за ДТП на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

Трамваи № 7, 11 и 4 задерживаются на Краснобогатырской улице из-за аварии на путях. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» отметили, что задержка транспорта произошла в районе остановки «Мосгорсуд». Позже стало известно, что движение было восстановлено.

Ночью 20 февраля грузовая машина и легковой автомобиль столкнулись на внутренней стороне 105-го километра МКАД. В результате аварии в автомобилях оказались зажаты два человека.

Также стало известно, что у остановок трамваев № 32 и 46 у станции метро «Лефортово» с 20 февраля поменяются места. Остановка «Солдатская улица» в сторону метро «Авиамоторная» переносится назад, за перекресток. Остановка «Солдатская улица» в сторону метро «Семеновская» — назад, ближе к метро, и получает новое название «Метро «Лефортово».

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