Жительница Троицка получила коробку от незнакомца, которая взорвалась у нее в руках

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Москва, Троицк, коттеджный посёлок Изумрудный, 2-я Изумрудная улица Карта всех событий

На северо-востоке Москвы женщина получила от неизвестного в подарок взрывное устройство. Об этом стало известно в понедельник, 20 февраля.

По предварительным данным, инцидент произошел около жилого дома на 2-й Изумрудной улице. 22-летняя местная жительница получила в подарок коробку с открыткой от неизвестного. Когда девушка открыла коробку, произошел взрыв и начался пожар.

В результате пострадавшую госпитализировали с травмой лица. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, сообщил Telegram-канал «112».

Ранее стало известно, что человек со взрывными устройствами попытался попасть на Курский вокзал. Подозреваемого задержали, транспортный узел некоторое время был оцеплен.