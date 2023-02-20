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Жительница Троицка получила коробку от незнакомца, которая взорвалась у нее в руках

Степан Жирнов
Происшествия
Жительница Троицка получила коробку от незнакомца, которая взорвалась у нее в руках
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Троицк, коттеджный посёлок Изумрудный, 2-я Изумрудная улица Карта всех событий

На северо-востоке Москвы женщина получила от неизвестного в подарок взрывное устройство. Об этом стало известно в понедельник, 20 февраля.

По предварительным данным, инцидент произошел около жилого дома на 2-й Изумрудной улице. 22-летняя местная жительница получила в подарок коробку с открыткой от неизвестного. Когда девушка открыла коробку, произошел взрыв и начался пожар.

В результате пострадавшую госпитализировали с травмой лица. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, сообщил Telegram-канал «112».

Ранее стало известно, что человек со взрывными устройствами попытался попасть на Курский вокзал. Подозреваемого задержали, транспортный узел некоторое время был оцеплен.

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