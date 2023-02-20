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Приметы и советы

Личность отца, бросившего ребенка в снег лицом, установлена

Степан Жирнов
Происшествия
Личность отца, бросившего ребенка в снег лицом, установлена
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Правоохранительные органы установили личность отца, который с силой бросил в снег своего двухлетнего сына. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 20 февраля.

По ее словам, 18 февраля за незначительный проступок со своим ребенком жестоко поступил 33-летний житель Зеленограда. Всего в семье воспитывается двое детей: двухлетний сын и годовалая дочка.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Зеленограде. Местный житель шел с ребенком. В какой-то момент малыш, следуя за отцом, упал в лужу. За это родитель взял отпрыска за шкирку и с силой швырнул того в сугроб. После этого он вытащил из снега плачущего сына и накричал на него.

По данному факту проводится проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура.

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