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Приметы и советы

Начато капитальное строительство бизнес-центра на северо-западе Москвы

Полина Французова
Город
Начато капитальное строительство бизнес-центра на северо-западе Москвы
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Завершена разработка котлована под здание бизнес-центра в районе Хорошево-Мневники. Строители приступили к монолитным работам. Объект строится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. После ввода бизнес-центра в эксплуатацию здесь будет создано почти 1,7 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Объем инвестиций по проекту составит 7,4 миллиарда рублей, площадь центра составит свыше 70 тысяч квадратных метров, — рассказал Владислав Овчинский.

Около половины офисных помещений займет застройщик проекта - ГК ФСК и входящие в ее состав компании. Остальное девелопер планирует сдавать в аренду. Подземный уровень займет паркинг более чем на 300 машино-мест. В комплексе будет установлено современное IT-оборудование, включая FaceID, системы безопасности и аналитики, VR-мониторинг.

Строительство Владислав Овчинский Москва Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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