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Охранник супермаркета жестоко избил посетителя в центре Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Охранник супермаркета жестоко избил посетителя в центре Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

В центре столицы охранник супермаркета избил посетителя магазина. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 20 февраля.

По его словам, инцидент произошел в одной из торговых точек на Комсомольской площади. 46-летний покупатель поссорился с 40-летним охранником магазина. В ходе конфликта сотрудник службы безопасности повалил оппонента на землю и ударил ногой по голове.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Пострадавшего госпитализировали. Врачи заключили, что ему был нанесен тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Охранника задержали. Суд заключил его под стражу.

Еще одна драка произошла в подмосковном Лыткарине. Пьяный мужчина пришел в пункт выдачи заказов и напал на сотрудницу. Злоумышленника задержали и отправили в СИЗО.

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