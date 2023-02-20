Песков не исключил встречи Путина с членом политбюро ЦК КНР Ван И

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин может провести встречу с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, который прибудет с визитом в Москву. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы не исключаем встречи господина Ван И с президентом, он действительно будет находиться в Москве, — сказал он.

Пресс-секретарь заявил, что Кремль сообщит точную дату встречу политиков, сообщает ТАСС.

Накануне Песков сообщил, что идея о проведении переговоров между президентом России и американским лидером Джо Байденом вряд ли найдет поддержку среди стран Запада. С инициативой встречи лидеров России и США выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, такие переговоры могли бы состояться в Минске. Пресс-секретарь президента добавил, что об отсутствии готовности Запада к диалогу свидетельствует предстоящая поездка Байдена в Европу, так как у него запланирован визит только в Польшу.

17 февраля глава РФ провел со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко рабочую встречу. Президенты обсудили вопросы безопасности, военного сотрудничества и экономики двух стран.