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Журналист издания Bild заявил, что Байден приехал в Киев

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Журналист издания Bild заявил, что Байден приехал в Киев
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в украинскую столицу Киев. Об этом сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке на своей странице в Twitter.

— Байден в Киеве. В городе, который должен был находиться под контролем России (уже) 360 дней, — написал он.

Согласно данным украинских СМИ, американский лидер и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе.

17 февраля координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что встреча американского президента с его украинским коллегой пока не планируется в рамках предстоящего визита американского лидера в Польшу. В Белом доме также отметили, что президент США обсудит в Варшаве тему сдерживания России и роль Польши в поставках вооружения украинской стороне. Кроме того, Байден встретится там с лидерами стран восточного фланга Североатлантического альянса.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что идея о проведении переговоров между президентом России и американским лидером Джо Байденом вряд ли найдет поддержку среди стран Запада. Пресс-секретарь президента добавил, что об отсутствии готовности Запада к диалогу свидетельствует предстоящая поездка Байдена в Европу, так как у него запланирован визит только в Польшу.

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