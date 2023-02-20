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Возведение самостроя пресекли в районе Новогиреево

Араз Салехов
Город
Возведение самостроя пресекли в районе Новогиреево
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Зелёный проспект Карта всех событий

Госинспекция по недвижимости пресекла на первом этапе незаконную реконструкцию здания на востоке Москвы. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

— Исторически данный объект представлял собой одноэтажное здание... Реконструкцию пресекли на начальном этапе и рекомендовали нарушителю прекратить работы, — отметил он.

Площадь объекта пытались увеличить на 18 квадратных метров за счет незаконной пристройки. Само здание расположено по адресу Зеленый проспект, владение 23, строение 1. По словам Боброва, на данный момент собственник добровольно демонтировал самострой.

Район Новогиреево Самострой Москва
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