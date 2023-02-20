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Столичные службы украсили город к широкой Масленице

Араз Салехов
Город
Столичные службы украсили город к широкой Масленице
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Более 260 праздничных конструкций и свыше 500 тематических плакатов украсили Москву к широкой Масленице. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— Светящиеся арки появились в парке у Святого озера, в Черкизовском детском парке и у Гольяновских прудов, на Школьной улице, на Ореховом бульваре, около Михайловских прудов, на Центральной площади, площади Юности и Солнечной аллее, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Кроме этого, на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах можно увидеть тематические плакаты, посвященные проводам зимы. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что 22, 24, 25 и 26 февраля яркие открытки украсят медиафасады домов по адресу Новый Арбат, дом 8 и 28.

Также москвичей пригласили на мастер-классы по кузнечному мастерству в рамках фестиваля «Московская Масленица». Как уточняется, мастер-классы проводят известные мастера Союза кузнецов России, которые помогут гостям выковать гвоздь или маленькую подковку.

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