В МИД Польши сообщили о готовности полностью перекрыть границы с Белоруссией

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Власти Польши могут закрыть территории, граничащие с Белоруссией, в целях безопасности. Об этом заявил замглавы польского МИД Павел Яблоньский во вторник, 21 февраля.

— Если будет такая необходимость, особенно мотивированная вопросами безопасности, то мы точно готовы (закрыть границу — прим. «ВМ»). Но мы будем анализировать это по мере развития событий, — пояснил Яблоньский.

Он добавил, что такое заявление никак не связано с политическими факторами, однако если у польских границ при совершении транспортировки возникнет угроза безопасности для страны, то «решения могут быть приняты», передает РИА Новости.

До этого стало известно, что власти Польши ограничат движение грузовиков на последнем работающем контрольно-пропускном пункте с Белоруссией в Тересполе с 21 февраля. Известно, что ограничения на движение белорусских грузовиков продлятся «до снятия белорусскими властями ограничений в отношении польских перевозчиков».

Отмечается, что 17 февраля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал указ, который вводит запрет на въезд на территорию страны польским автомобилям и тягачам.