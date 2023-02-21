Госинспекция обеспечила беспрепятственный доступ к медцентру в районе Нагатино-Садовники

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Москва, Каширское шоссе, 25Б Карта всех событий

Госинспекция по недвижимости пресекла факт самовольного ограничения доступа на общегородскую территорию на юге столицы и демонтировала незаконно установленный шлагбаум. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

— Автоматическое ограждающее устройство препятствовало свободному доступу автотранспортных средств на территорию общего пользования. Разрешительная документация на установку не выдавалась, — рассказал он.

По его словам, в настоящее время шлагбаум демонтировали и восстановили доступ к социально значимым объектам.