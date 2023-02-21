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Госинспекция обеспечила беспрепятственный доступ к медцентру в районе Нагатино-Садовники
Москва, Каширское шоссе, 25Б Карта всех событий
Госинспекция по недвижимости пресекла факт самовольного ограничения доступа на общегородскую территорию на юге столицы и демонтировала незаконно установленный шлагбаум. Об этом рассказал начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
— Автоматическое ограждающее устройство препятствовало свободному доступу автотранспортных средств на территорию общего пользования. Разрешительная документация на установку не выдавалась, — рассказал он.
По его словам, в настоящее время шлагбаум демонтировали и восстановили доступ к социально значимым объектам.
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Народный календарь. Почему нельзя работать 24 февраля Народный календарь. Почему 23 Февраля мужчине нельзя дарить носки Народный календарь. Как вылечиться от болезней 22 февраля Народный календарь. Что нужно сделать 21 февраля для удачного и богатого года Народный календарь. Какая одежда грозит бедой 20 февраля
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