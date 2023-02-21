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Путин: Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ, в случае отправки на Украину дальнобойных систем

Лейла Алиева

Сюжеты: 

Ситуация в Донбассе Послание президента - 2023
В мире
Путин: Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ, в случае отправки на Украину дальнобойных систем
Фото: Пресс-служба Госдумы

В случае отправки на Украину большого количества дальнобойных систем, Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ еще дальше. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил глава российского государства Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

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