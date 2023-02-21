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В Белоруссии заявили о значительной группировке войск Украины у границ страны

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Белоруссии заявили о значительной группировке войск Украины у границ страны
Фото: president.gov.ua

Украина сосредоточила значительную группировку войск на границе с Белоруссией. Об этом во вторник, 21 февраля, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.

— Вооруженный конфликт на Украине существенно обострил ситуацию на южной границе Республики Беларусь, — сказал Ревенко.

По его словам, остается высокая вероятность возникновения вооруженных провокаций. Он отметил, что Белоруссия начала реагировать на них. Ревенко добавил, что сохраняется разведывательная деятельность против Белоруссии группами военных с применением беспилотников, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что власти Польши ограничат движение грузовиков на последнем работающем контрольно-пропускном пункте с Белоруссией в Тересполе с 21 февраля. Известно, что ограничения на движение белорусских грузовиков продлятся «до снятия белорусскими властями ограничений в отношении польских перевозчиков».

Отмечается, что 17 февраля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал указ, который вводит запрет на въезд на территорию страны польским автомобилям и тягачам.

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