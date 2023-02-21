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Загрузка отелей Петербурга на 23 февраля превысит допандемийный уровень

Ирина Игнатенко
Общество
Загрузка отелей Петербурга на 23 февраля превысит допандемийный уровень
Фото: pixabay.com

На предстоящих февральских праздниках средняя загрузка в отелях Петербурга должна превысить допандемийные показатели. Об этом рассказал руководитель и сооснователь Hotel Advisors Сергей Данильченко.

В Петербурге за последнюю неделю загрузка отелей выросла на 25 процентных пунктов. Скорее всего, городу удастся превысить показатели 2018 года.

Загрузка петербургских отелей на 22 февраля, по последним данным, составляет 49,7 процента, а на 23 февраля — 73,9 процента. На 24 февраля загрузка достигает пиковых значений за все праздничные дни — 74,6 процента, а вот в субботу и воскресенье фиксируется спад, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что февральские выходные сулят Сочи дальнейшее увеличение потока путешественников. Желающие отдохнуть забронировали почти все номера в отелях категории четыре и пять звезд, передает ФАН.

До этого стало известно, куда отправятся россияне на отдых во время февральских праздников. Согласно результатам опроса, 21 процент опрошенных для путешествий выбрали курорты России.

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