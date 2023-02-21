На ВДНХ впервые представлена коллекция из 32 сортов сирени

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Впервые Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН совместно с Фондом содействия развитию ботанических садов представляет в эколого-просветительском центре «Цветоводство и озеленение» ГПБУ «Мосприрода» коллекцию из 32 сортов сирени. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Вы не только насладитесь красотой и ароматом сирени, но и узнаете о новых сортах, — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия гостей ждут перформансы, мастер-классы, а также выставка животных и благотворительная акция. Отмечается, что полюбоваться цветущей сиренью можно будет с 21 по 26 февраля с 10:00 до 18:00, передает Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что в честь Дня защитника Отечества ВДНХ подготовила культурно-познавательную программу мероприятий, в рамках которой горожане смогут посетить лекции, кинопоказы, экскурсии и многое другое.

Помимо этого, в Музее кино состоится показ мультфильмов и фильмов, которые расскажут о подвигах российских героев. А в экспозиции музея славянской письменности «Слово» пройдут две экскурсии об авторах славянской письменности.