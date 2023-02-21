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СК возбудил дело в связи с гибелью главы лиги NFC по грэпплингу Видади Марданова

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил дело в связи с гибелью главы лиги NFC по грэпплингу Видади Марданова
Фото: Пресс-служба СК РФ

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в Дербенте тела президента лиги NFC по грэпплингу и MMA Вивади Марданова. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, на въезде в город произошла драка с участием нескольких человек. В ходе потасовки один из участников несколько раз выстрелил из ружья в тротуар. Одна из пуль отрикошетила от плитки и попала в 36-летнего Марданова. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Видео: Пресс-служба СК РФ

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления был задержан 27-летний местный житель. В скором времени его могут заключить под стражу.

Ранее появилась информация, что Вивади Марданов погиб на улице Гагарина в Дербенте. По предварительным данным, в совершении преступления подозревали двоих граждан: помимо 27-летнего местного жителя, разыскивали 23-летнего мужчину.

Другое убийство произошло в Новой Москве. В частном доме зарезали 51-летнего мужчину. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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