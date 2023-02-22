Посол КНР в ООН заявил, что США должны первыми принять меры для контроля над вооружениями

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Соединенные Штаты обязаны первыми принять ответственные меры, чтобы инструменты контроля над вооружениями стали работать. Об этом заявил журналистам во вторник, 21 февраля, постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, комментируя приостановку участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

По его словам, именно Вашингтон первым перестал использовать инструменты по контролю над вооружениями. В связи с этим, считает дипломат, США должны быть готовы первыми принять ответственные меры для запуска этих инициатив. Так он ответил на вопрос, должна ли Россия вернуться к выполнению договора, пишет ТАСС.

Во время послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ между РФ и США.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», что слова президента России относительно приостановки участия в СНВ-3 — сильный политический ход. Чтобы адекватно ответить на это заявление, американскому лидеру придется придумать грамотный встречный шаг.