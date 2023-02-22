В Совфеде выразили готовность 22 февраля рассмотреть закон о приостановлении участия в ДСНВ

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Совет Федерации в среду, 22 февраля, готов рассмотреть закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если соответствующий законопроект поступит из нижней палаты парламента. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

— У нас завтра запланировано и заседание комитета, и будет пленарное заседание. Тут определенная оперативность должна быть в решении. Мы к этой оперативности готовы, — подчеркнул парламентарий в беседе с ТАСС.

Во время послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ между РФ и США.

Политолог Сергей Маркелов рассказал «Вечерней Москве», что слова президента России относительно приостановки участия в СНВ-3 — сильный политический ход. Чтобы адекватно ответить на это заявление, американскому лидеру придется придумать грамотный встречный шаг.