Диетолог Соломатина перечислила заболевания, при которых нельзя есть блины

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Правильно сделанные блины не несут большого вреда для здоровья. Однако в при некоторых заболеваниях от употребления блинов все равно лучше отказаться. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, как и любой другой продукт, блины лучше употреблять в меру.

— Среднестатистическому человеку можно съесть на завтрак два блина с ягодной начинкой. И два блина съесть на обед вместо основного блюда. То есть всего усредненно четыре штуки в день съесть допустимо. Но если они маленькие, то можно больше. Тут уже от возраста, образа жизни и других факторов зависит, — заметила диетолог.

В некоторых случаях от употребления блинов лучше отказаться, уверена Соломатина. Например, лучше не есть блины при декомпенсированном диабете и заболеваниях желудочно-кишечного тракта (панкреатиты, холециститы, язвы). При лишнем весе стоит учитывать, что блины — блюдо очень калорийное.

По ее мнению, полезность блинов зависит от способа их приготовления.

— Блины — скорее десерт, чем какая-то очень полезная еда. Правда, можно их и основным блюдом сделать, минимизируя вред. Просто нужно сами блины печь правильно. Самое вредное там — масло. Особенно если его доводят до температуры дымления. Блины все-таки нужно не жарить, а печь. Поэтому сковородку лучше просто смазывать маслом, а не поливать, — посоветовала Соломатина.

Мука высшего сорта повышает уровень глюкозы в крови, поэтому необязательно готовить блины полностью из нее, уверена диетолог. В состав блинов можно добавить клетчатку. Это может быть, например, гречка или отруби. Желательно уменьшить количество сахара, а лучше и вовсе заменить его замороженными ягодами в составе теста или в начинке.

— Конечно, в кафе или на мероприятиях, посвященных Масленице, никто под вас блины не приготовит. Если такие блины есть каждый день в неограниченном количестве, то даже здоровому человеку может стать хуже, — предупредила Соломатина.

Если блины готовятся в заведениях общепита, их лучше употреблять с осторожностью, добавила врач.