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Приметы и советы

Дуда заявил о необходимости передачи западных истребителей Киеву

Егор Провоторов
В мире
Дуда заявил о необходимости передачи западных истребителей Киеву
Фото: president.pl

Западные страны должны передать украинским войскам истребители, если киевские власти в них нуждаются. С таким утверждением выступил в интервью телеканалу CNN президент Польши Анджей Дуда.

— Если есть такая необходимость, то безусловно, — ответил политик на соответствующий вопрос представительницы СМИ.

Он добавил, что у Варшавы есть советские истребители МиГ-29, для полета на которых украинским пилотам не нужно проходить дополнительную подготовку, однако поставки западных самолетов властям Украины в данный момент находятся под вопросом.

Этот вопрос, по словам Дуды, состоит в том, когда украинские военные смогут обучиться пилотированию современных истребителей НАТО. Он посетовал на то, что обучение пилотов управлению такой техникой намного более сложное и длительное, пишет ТАСС.

В минувшую субботу, 18 февраля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов поддержать государства, которые намерены передать Киеву истребители. По его словам, коллективные усилия Запада «приносят пользу» Украине, однако с каждым днем российские силы укрепляются.

Украина Польша Истребители Анджей Дуда
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