Столичные службы завершили обустройство подъездных дорог к 11 домам по реновации

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Столичные службы завершили обустройство внутриквартальных проездов к 11 домам, возводимым по программе реновации. Об этом в среду, 22 февраля, рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Антон Акулов.

— В ходе работ к каждому из 11 домов провели удобные подъездные дороги. Их общая протяженность составила более 2,9 тысячи метров при средней ширине дорожного полотна от шести до 7,5 метра, а площадь — более 18 тысяч квадратных метров, — отметил он.

В ходе работ специалисты демонтировали старое покрытие, уложили на грунт геотекстильное полотно и засыпали его песчаным слоем. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в конце работ поверхность дорог покрыли двумя слоями крупнозернистого и мелкозернистого асфальта.

20 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что специалисты Комплекса городского хозяйства обеспечили электричеством почти 50 жилых домов, построенных в рамках программы реновации. По его словам, в ходе работ было проложено более 85 километров кабельных линий напряжением 0,4 и 10 киловольт, а также построены 34 трансформаторные подстанции.