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Приметы и советы

Первое в России дело против военнослужащего ВСУ поступило в суд

Араз Салехов
В мире
Первое в России дело против военнослужащего ВСУ поступило в суд
Фото: shutterstock

В России поступило в суд первое уголовное дело в отношении украинского солдата, которого обвиняют в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в Южном окружном военном суде.

По данным ведомства, подсудимого Антона Чередника обвиняют по статьям «Насильственный захват власти», «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», «Убийство» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

Дело будет рассматриваться в общем порядке, сообщает ТАСС.

До этого Следственный комитет России предъявил обвинение солдату отдельного батальона морской пехоты ВСУ старшему сержанту Антону Череднику в убийстве мирного жителя в поселке Мирном города Мариуполя.

По данным ведомства, 27 марта украинский солдат остановил в поселке двух мужчин и приказал им лечь на землю. Они предъявили ему документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке, а для устрашения начал стрелять в воздух из автомата.

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